دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي إطلاق أسرع شبكة واي فاي في العالم وهذه هي مميزاتها

أطلق تحالف واي فاي، وهي المنظمة التي تُشرف على تنفيذ معيار واي فاي أو شبكات الإنترنت اللاسلكية، رسميًا يوم الإثنين، شبكة واي فاي 6، والتي تعد شبكة الواي فاي الأسرع في العالم.

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وبحسب ما ذكرت تقارير تقنية، فإن واي فاي 6 تضم العديد من المزايا التي تجعل شبكات الإنترنت اللاسلكية أكثر كفاءة، خاصة مع زيادة الاعتماد على شبكات الواي فاي في الأجهزة الذكية المختلفة.

وقالت التقارير أن الهدف الأساسي من الشبكة الجديدة هو زيادة السرعات داخل الشبكات المزدحمة، بالإضافة إلى زيادة السرعة القصوى النظرية لشبكة الإنترنت اللاسلكية من 3.5 جيجابت/ثانية إلى 9.6 جيجابت/ثانية.

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كما تتضمن واي فاي 6 عدد من الأدوات التي تسمح لها بالعمل بشكل أسرع، وتقديم المزيد من البيانات في نفس الوقت، لتكون شبكة الواي فاي الأسرع في العالم.

وأشارت التقارير إلى أن عدد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية بدأت بالفعل في دعم واي فاي 6 في أجهزتها الجديدة، ومن ضمنهم هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 وهاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو.المزيد:

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