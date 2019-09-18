شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل امرأة برصاص القوات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سيدة فلسطينية لفظت أنفاسها بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليها عند حاجز قلنديا الفاصل بين مدينتى القدس ورام الله. ولم تورد الوزارة فى بيانها اسم المرأة أو عمرها.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى اثنين من قوات الأمن الإسرائيلى يطلقان النار على سيدة كانت تتقدم باتجاه الجنود.