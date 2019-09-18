شكرا لقرائتكم خبر عن سفير سعودى: من شبه المؤكد أن إيران تقف وراء الهجوم على منشأتى النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير السعودى فى لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود اليوم الأربعاء إن إيران هى المسؤولة بشكل شبه مؤكد عن الهجوم على منشأتى النفط السعوديتين مطلع الأسبوع.
وقال السفير لهيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى) "من شبه المؤكد أنه كان بدعم إيرانى".
وأضاف "نحاول عدم اتخاذ رد فعل سريع للغاية لأن آخر ما نريده هو المزيد من الصراع فى المنطقة". وتابع "نحقق فى الأمر. نعمل مع شركائنا فى الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا وكل من يريد المشاركة لمساعدتنا فى معرفة ماذا حدث ومن أين جاء الهجوم".
وقال مسؤول أمريكى لرويترز إن الولايات المتحدة ترى أن الهجوم الذى عطل منشأتى النفط السعوديتين جاء من جنوب غرب إيران وهو تقييم يؤدى لتصاعد التوتر فى الشرق الأوسط.
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