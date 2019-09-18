حزب معارض فى موريتانيا يدعو إلى حوار سياسى وطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا حزب تكتل القوى الديمقراطية (حزب المعارضة الرئيس) فى موريتانيا إلى حوار سياسى يؤسس لدولة مدنية قوامها العدل والديمقراطية. وأكد الحزب ـ فى بيان صدر اليوم الأربعاء، عقب مباحثات رئيس الحزب أحمد ولد داداه مع الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى ـ أن تنظيم حوار سياسى وطنى جامع سيمكن من نزع فتيل الأزمات السياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد، ومن شأنه أن يؤسس لدولة مدنية قوامها العدل والديمقراطية والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية.مطالبا بضرورة وضع حد للمتابعات القضائية السياسية ضد كل الموريتانيين فى الداخل والخارج.

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