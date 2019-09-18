شكرا لقرائتكم خبر عن 958 مليون درهم الحد الأقصى لإنفاق مرشحى "الوطنى" بالإمارات على الحملات الانتخابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت إحصائية أجرتها "الإمارات اليوم" بأن الحد الأقصى لإنفاق مرشحى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى، المقرر إجراؤها فى الخامس من أكتوبر المقبل، سيصل إلى 958 مليون درهم، يغطى حملات 479 مرشحاً ومرشحة على مستوى الدولة، حيث جاءت أبوظبى فى مقدمة الإمارات الأعلى إنفاقاً، قياساً بعدد مرشحيها الذى وصل إلى 125 مرشحاً، ويمكنهم إنفاق 250 مليون درهم، فيما حلّت إمارة أم القيوين فى المركز الأخير للإنفاقات الدعائية، التى لن تتجاوز 38 مليون درهم موزعة على 19 مرشحاً ومرشحة.

و وفقا لموقع الإمارات اليوم، حذّرت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين كافة من أى تجاوز لسقف الإنفاق الدعائى، المحدد بمليونى درهم لكل مرشح، مؤكدة أن لديها سبعة أنواع من الجزاءات لردع المخالفات الانتخابية، فيما انتهت لجنتا إدارة الانتخابات والأنظمة الذكية، من كل التجهيزات اللوجستية والفنية للعملية الانتخابية خارج الدولة وداخلها، بما يضمن خروج التصويت وفق أرقى المعايير وبأعلى مستويات الدقة والنزاهة والشفافية.

وتفصيلاً، يواصل 479 مرشحاً ومرشحة لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى، حملات الدعاية الانتخابية لليوم التاسع على التوالى، للترويج لبرامجهم والقضايا التى يتعهدون بتبنيها تحت قبة المجلس فى حال انتخابهم، فيما انحصر إجمالى الحد الأقصى لقيمة النفقات المخصصة لدعاية المرشحين على مستوى الدولة، ليصل إلى 958 مليون درهم، وذلك بعد انسحاب 16 مرشحاً من السباق الانتخابى، واعتماد القوائم النهائية للمرشحين.

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وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات فى التعليمات التنفيذية، مبلغ مليونى درهم حداً أقصى للحملة الدعائية لكل مرشح، مشددة على أن لجان الإمارات ولجنة إدارة الانتخابات، تتابع عن كثب معدلات الإنفاق لدى المرشحين كافة، لرصد أى تجاوزات ومخالفتها.

و تتصدر إمارة أبوظبى قائمة "الإنفاق الأعلى" وفقاً للحد الأقصى المتاح لكل مرشح، إذ يبلغ عدد مرشحى الإمارة 125 مرشحاً ومرشحة، يجوز لهم إنفاق 250 مليون درهم، بمتوسط مليونى درهم لكل عضو، تليها إمارة الشارقة التى يصل عدد مرشحيها إلى 109 مرشحين ومرشحات، يمكنهم إنفاق 218 مليون درهم، ثم إمارة دبى التى يصل عدد مرشحيها إلى 86 مرشحاً ومرشحة، يمكنهم إنفاق 172 مليون درهم.

وتأتى إمارة رأس الخيمة، فى المرتبة الرابعة من حيث إجمالى الإنفاقات الدعائية المتاحة قانوناً، إذ يبلغ عدد مرشحيها 61 مرشحاً ومرشحة، يمكنهم إنفاق 122 مليون درهم، ثم إمارة الفجيرة التى تضم 53 مرشحاً ومرشحة، يمكنهم إنفاق 106 ملايين درهم، تليها إمارة عجمان التى سجّلت 26 مرشحاً ومرشحة، يمكنهم إنفاق 52 مليون درهم، وأخيراً إمارة أم القيوين التى تضم 19 مرشحاً ومرشحة، يمكنهم إنفاق 38 مليون درهم على الحملات الانتخابية.