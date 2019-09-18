خبراء فرنسيون يشاركون في التحقيق بشأن هجوم أرامكو

باريس / الخليج 365

قررت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، إرسال خبراء لمشاركة السعودية في التحقيق بشأن الهجمات على منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة أرامكو.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعد اتصاله بولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.

وذكر البيان أنه بناء على طلب سعودي، سيقوم خبراء فرنسيون بالمساعدة في "تسليط الضوء على أصل وأساليب" الهجمات على منشأتي أرامكو.

وندد ماكرون بتلك الهجمات، وأكد لولي العهد السعودي على أهمية أمن السعودية، وفق البيان.

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والثلاثاء، قال مكتب ماكرون إن فرنسا "تواصل الجهود الدبلوماسية بهدف تخفيض التوترات في منطقة الخليج".

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وحمّل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران مسؤولية الهجمات، وأفادت تقارير إعلامية أمريكية مؤخرا بأن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية للرد.

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