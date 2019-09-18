استشهاد فلسطينية أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي قرب القدس

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
استشهدت سيدة فلسطينية، الأربعاء، متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي، على حاجز قلنديا القريب من مدينة القدس.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، أن المواطنة التي أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي صباحا على حاجز قلنديا، استشهدت.
ولم تذكر الوزارة تفاصيل إضافية.
وفي وقت سابق من صباح الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي، النار على سيدة فلسطينية قرب حاجز قلنديا، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود لوكالة الخليج 365، إن الجيش أطلق النار على سيدة كانت تمر بالقرب المكان المخصص للمشاة، مما أدى إلى إصابتها بجروح.
وأضاف الشهود إن الجيش أغلق الحاجز امام المارة ومنع طواقم اسعاف فلسطينية من الوصول للمصابة وتقديم العلاج لها.
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