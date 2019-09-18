“اكاديميون عراقيون” المجمع عرب مصطلحات طبية وهندسية وفلكية

الرياض

استعرض أكاديميون عراقيون جهود و دور المجمع العملي العراقي في تعريب المصطلحات العلمية والإنسانية في كافة المجالات عبر ١٣ مجلدا اهتم بجمعها ونشرها منذ ٣٧ عاما وتمكن خلالها من الاسهام في نشر معاجم تخصصية في الطب والهندسة والفلك.

وكشف المتحدثون عن تنظيم منح المجمع سلطة تنظيمية بإجازة الأسماء التجارية للشركات و المؤسسات ومراقبة اللافتات في المحال التجارية.

جاء ذلك في ندوة ثقافية ‏نظمها نادي الرياض الأدبي بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العريبة بعنوان (المجمع العلمي العراقي) و ادارها الدكتور محمود آل محمود .

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وبين أ.د سحاب رشم ان المجمع تعد مهمته الابرز في تعريب الكلمات وإيجاد المصطلحات العلمية وترجمة الكتب التي يحتاجها في البحث والدراسة منطلقا بأهداف المحافظة على سلامة اللغة العربية والاهتمام بالتراث العربي والاسلامي وإقرار المصطلحات لمواكبة التطور العلمي في العالم وتشجيع البحث العلمي والتأليف والترجمة.

ثم تناولت أ.د لطيفة عبدالرسول بدايات تكوين المجمع ومصادر تمويله و أساليب عمله في البحث و الجمع لكل كلمة متداوله لتعريبها، موضحه طريقة إختيار الأعضاء، و اعتبرت المجمع من أهم المؤسسات العلمية يضم مختصيين لغويين من العراق والدول العربية، كاشفة عن العمل الدائم للبحث عن طاقات فكرية متجددة للمساهمة في أعمال المجمع و المشاركة في ندواته ومحاضراته وحلقاته النقاشية.

من جانبه أكد أ.د محمد حسين علي أن المجمع عمل على الجمع بين العلوم الإنسانية والاعمال العلمية واهتم بالمصطلح علمياً و إنسانيا لينتج ١٣ مجلدا من ١٩٨٢م إضافة لعدد من المعاجم المتخصصة في الطب و الهندسة و الفلك، مبيناً حرص دولة العراق على اللغة العربية بسن قانون بحفظ سلامتها وتعيين رئيس للمجمع بمرتبة وزير إضافة لسن تنظيم منح المجمع سلطة تنظيمية بإجازة الأسماء التجارية للشركات و المؤسسات ومراقبة اللافتات في المحال التجارية.

عقب ذلك تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي د. صالح المحمود عن الإرث الحضاري العريق للعراق والذي تفاعل مع نداءت الصحف والمجلات حينها لإنشاء هذا المجمع العلمي وربطه بصانع القرار، مؤكدا على الدور الثقافي الكبير الذي يجمع بين المملكة العربية السعودية و دولة العراق في الحفاظ على اللغة العربية خاصة مع إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية قبل أشهر والذي سيكون حافظاً وداعما للغة من مهبط الوحي و منشأ العربية.

وطالبت د. هند المطيري المجمع العلمي العراقي بالعمل على شراكات علمية عملية مع الجامعات في المجال اللغوي، واستنكرت نوال الناشي تعسف المجمع مع المصطلحات اللغوية للكلمات الأجنبية التي نشأت مع انتشار و توسع وسائل التواصل الاجتماعي، ورأى م. محمد الضاوي أهمية وضع اللغة العربية في تناول مجتمعي دائم.

ثم سلم رئيس مجلس إدارة نادي الرياض الأدبي مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العريبة والمتحدثون تكريماً من النادي.