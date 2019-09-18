نائب لبناني يدافع عن العميل "الفاخوري" ويثير حفيظة اللبنانيين

وغرد النائب زياد أسود متناولا قضية الفاخوري، قائلا: "من خلال ما سمعنا من كلام حول العمالة والمسؤولية الوطنية أذكّر بالتالي. أولا إن جميع الملاحقات تسقط بمرور الزمن وهذا لا يغيره وصف الجرم أو بشاعته".

وأضاف، قائلا: "ثانيا، لقد سبق وتمت المصادقة على اقتراح قانون للعفو واتبع بمواقف علنية سياسية من الأحزاب كافة في مجلس النواب وعلنا".

وشهدت التغريدة أخذ ورد بين رواد التواصل الاجتماعي، فمنهم من اعتبر أن حمل الجنسية الإسرائيلية لا يسقط مع مرور الزمن، وفيما دافع آخرون عن النائب أسود.

يذكر أن الأمن العام اللبناني أوقف القائد العسكري السابق لمعتقل الخيام جنوبي لبنان، العميل الإسرائيلي عامر إلياس الفاخوري بعد وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية بجواز سفر أمريكي، وادعت النيابة العامة العسكرية عليه بجرائم "الانخراط في صفوف جيش العدو والاستحصال على الجنسية الإسرائيلية والتسبب بقتل لبنانيين، جرّاء التعذيب والتنكيل بهم".