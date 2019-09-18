أحدهم صوت لحسن نصر الله في الانتخابات الإسرائيلية (صورة)

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تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر ورقة كتب عليها اسم الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، خلال الانتخابات البرلمانية في إسرائيل.
وتبين الصورة ( التي لم يتسن لنا التأكد من ماهيتها وتاريخ التقاطها) ورقة كتب عليها اسم نصر الله، أثناء ما يبدو أنه عملية إدخالها في أحد صناديق الاقتراع لانتخابات الكنيست التي تجري اليوم الثلاثاء في إسرائيل.
لكن يبدو أن من نشرها يوجه تحديا للساسة الإسرائيليين، الذين يعدون "حزب الله" وأمينه في الصف الأول من أعداء الدولة العبرية.
المصدر: وكالات
كيف يرى الفلسطينيون الانتخابات الإسرائيلية؟
من Euronews
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شاهد: رصاص بالهواء وضرب نساء خلال مظاهرة للمعلمين في فنزويلا احتجاجاً على الأجور
شهدت العاصمة الفنزويلية كاراكاس أعمال شغب وعنف أثناء مظاهرة للمعلمين احتجاجاً على الأجور خرجت يوم الإثنين 16 أيلول/ سبتمبر. وتدخلت قوات الأمن لفض اشتباكات تخللت المظاهرة، التي شهدت كذلك إطلاق رصاص ناحية المتظاهرين. ويظهر في لقطات فيديو وثقت جانباً من الاحتجاج أشخاصاً يشتبكون بالأيدي ويقومون بضرب بعضهم بعنف بما في ذلك سيدات تلقين الكثير من اللكمات والضربات. قالت حكومة فنزويلا الإثنين إنها تقوم بدراسة إرسال بعض مشرعيها مرة أخرى إلى جمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، والتي يعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو مؤسسة غير قانونية، كجزء جديد من محادثات مع فصيل واحد من المعارضة. وتشهد البلاد أزمة سياسية واقتصادية خانقة، تسببت بتردي الأوضاع المعيشية للفنزويليين وهجرة أعداد كبيرة منهم، ليأتي الصراع بين الرئيس نيكولاس مادورو ورئيس رئيس الجمعية الوطنية المعارض خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً في كانون الثاني/ يناير، ويصب زيتاً على نار المعاناة. للمزيد على يورونيوز: فنزويلا: أنصار مادورو يتظاهرون ضدّ تقرير للأمم المتحدة مادورو يحض القضاء على ملاحقة معارضه غوايدو بتهمة "خيانة الوطن"
Euronews (Ar)
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شاهد: تذبذب بآراء الشارع الجزائري تجاه الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام
بتفاؤل حذر وليس بالكثير من الترحاب استقبل الجزائريون خبر تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في بلادهم في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر المقبل. فرغم إيمان بعضهم بوجوب تنظيم انتخابات تتوج الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة يخشى البعض الآخر من أن أي انتخابات تجرى في الظرف الحالي هي محاولة لإعادة إنتاج النظام نفسه. وفي خطاب بثه التلفزيون الوطني يوم الأحد 15 أيلول/ سبتمبر، قال الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إن الانتخابات ستُجرى في 12 كانون الأول/ ديسمبر. ويطالب متظاهرون بتأجيل التصويت حتى تغادر كل النخبة الحاكمة السلطة وتلحق ببوتفليقة. يقول بلال أحد سكان الجزائر العاصمة: "لن نصوت ما لم يكن هناك مرشحون محترمون يختارهم الشعب. لا نريد مرشحين منهم (النخبة الحاكمة)"، أما حسن فيقول: ""الكل يريد أن يصوت من أجل استقرار البلاد، ولكن أن يصوت بطريقة الشعب، وليس بطريقة العصابة. نريد الاستقرار في البلاد، نريد التصويت، ونريد انتخابات يسيطر عليها الشعب". بحسب ابراهيم فإن "هذه الانتخابات قد تكون ذات مصداقية، إذا ما أتبعت مباشرة بإجراءات تهدئة، من بينها مثلاً: إطلاق سراح كل معتقلي الرأي". وألغيت الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من تموز/ يوليو لعدم وجود مرشحين تحت ضغط المظاهرات. وبهذا بقى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح في منصبه حتى الآن رغم انتهاء ولايته في 9 تموز/ يوليو بعد تمديد المجلس الدستوري ولايته حتى يسلم السلطة للرئيس المنتخب. وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق الخميس والجمعة على قانون إنشاء"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، التي ستشرف على العملية من "التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائجها" كما أكد وزير العدل بلقاسم زغماتي. وكانت البلاد قد شهدت الجمعة 13 أيلول/ سبتمبر أسبوعاً آخراً من المسيرات الشعبية في الأسبوع الثلاثين على التوالي، ميزها رفض إجراء انتخابات رئاسية متسرعة. للمزيد على يورونيوز: رغم الاحتجاجات.. انتخاب رئيس جزائري جديد في 12 ديسمبر المقبل لطيّ صفحة بوتفليقة جمعة جديدة من المظاهرات في الجزائر تنادي برفض الإنتخابات التي يطالب بها الجيش بدء محاكمة شقيق بوتفليقة وقائدي مخابرات سابقين في 23 أيلول سبتمبر
Euronews (Ar)
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نتنياهو يسابق الزمن من أجل البقاء.. وإسرائيل تنتخب للمرة الثانية في خمسة أشهر لتقرير مصيره
يتوجه الناخبون الإسرائيليون هذا الثلاثاء إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال خمسة أشهر للتصويت في الانتخابات التشريعية التي ستحدد إن كان سيتم التمديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه على الرغم من مزاعم الفساد ضده. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى التصويت بكثافة متوقعا نتائج متقاربة، وفق ما قال بعد الإدلاء بصوته في القدس. وقال نتانياهو الذي حضر إلى مركز الاقتراع في القدس مرتديا بزة سوداء وقميصا أبيض وربطة عنق زرقاء ترافقه زوجته "الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس إن نتائج الانتخابات ستكون متقاربة". وأضاف "يمكنني أن أضمن لكم هذا الصباح أنها ستكون متقاربة جدا". ويواجه نتنياهو، الذي يبلغ من العمر 69 عاما تحديا هو الأكبر في مسيرته لإعادة انتخابه، وإن كان خصمه هو نفسه كما في انتخابات أبريل-نيسان رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أبيض أزرق. في المقابل، دعا غانتس بعد إدلائه بصوته في مدينة روش هاعين (رأس العين) في وسط إسرائيل حيث يقيم، الإسرائيليين إلى رفض "الفساد" و"التطرف". وقال "نريد أملا جديدا. نصوت اليوم من أجل التغيير"، مضيفا وقد وقفت زوجته الى جانبه "سننجح كلنا معا في الإتيان بأمل جديد، من دون فساد ومن دون تطرف". ومع أن نتنياهو وغانتس هما اللاعبان الأساسيان، إلا أن أفيغدور ليبرمان ، الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع وكان اليد اليمنى لنتنياهو قبل أن يتحول الى منافس له، قد يلعب دور صانع الملوك في حملته التي اعتمدت شعار "لجعل إسرائيل طبيعية من جديد". وفتحت صناديق الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي أمام 6.4 مليون ناخب، وتغلق في تمام الساعة العاشرة مساء في معظم المناطق. وستصدر النتائج الأولية التي تعتمد على استطلاعات الخروج بعد إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، بينما تعلن النتائج الرسمية الأربعاء. ونشرت السلطات الإسرائيلية حوالي 18 ألف شرطي ورجال أمن ومتطوعين لتأمين العملية الانتخابية. تقارب في استطلاعات الرأي بين نتانياهو وغانتس وأشارت استطلاعات الرأي إلى سباق انتخابي شديد التقارب، حيث حصل كل من الليكود و أزرق وأبيض على 32 مقعدا لكل منهما في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا. وبعد فوز نتنياهو وحلفائه في الانتخابات الماضية، كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين نتنياهو بتشكيل الحكومة، لكنه فشل في مهمته. ويعتبر فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي عقب انتخابات أبريل-نيسان كأكبر الهزائم في حياته السياسية. وقد فضل نتنياهو بعد أسابيع من المناقشات التوجه إلى إجراء انتخابات ثانية بدلا من المجازفة بطلب ريفلين من شخص آخر محاولة تشكيل الحكومة. والخطر الذي يواجهه نتنياهو يتعدى البقاء رئيسا للوزراء، وهو منصب شغله لأول مرة ما بين عامي 1996 و1999، وأعيد انتخابه عام 2009 ليبقى على رأس الحكومة مدة 13 عاما، وهي أطول مدة يقضيها رئيس وزراء في منصبه في إسرائيل. نتنياهو والمتاعب القضائية ويرى كثيرون أنه في حال فوزه سيسعى إلى أن يمنحه البرلمان حصانة من المحاكمة، في الوقت الذي يواجه فيه احتمال توجيه اتهام إليه في قضايا فساد في الأسابيع المقبلة. وقال المدعي العام الإسرائيلي إنه يعتزم أن يوجه تهما بالاحتيال والرشوة وخرق الثقة لرئيس الوزراء الذي ينتظر جلسة الاستماع في أوائل شهر أكتوبر-تشرين الأول بعد أيام فقط من الانتخابات. ولن يطلب من نتانياهو التنحي في حال اتهامه، فقط إذا ما أدين وبعد استنفاذ جميع الطعون. وإدراكا للمخاطر، قضى نتنياهو الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية في محاولة لجذب القوميين اليمينيين، الذين يمثلون مفتاحا لإعادة انتخابه، لتعزيز الإقبال على التصويت بين صفوف قاعدته الانتخابية. وشملت جهود نتنياهو إعلانه تعهدا مثيرا للجدل بضم غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والذي يمثل ثلث مساحتها. وأطلق تحذيرات لا أساس لها حول سرقة الانتخابات عن طريق عمليات التزوير في صناديق الاقتراع في القرى والبلدات العربية. وقال منتقدوه إن خطابه بلغ حد العنصرية. وأبرز نتنياهو في خطابه أيضا قضية النمو الاقتصادي في بلاده وعلاقاته مع زعماء العالم مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحاول وصف خصومه بأنهم "ضعفاء" و"يساريين"، على الرغم من أوراق اعتمادهم الأمنية. وقال على موقع فيسبوك الإثنين: "هذا هو الخيار الذي أمامك: حكومتهم اليسارية أو حكومة يمينية قوية بقيادتي". غانتس بديل لنتنياهو أما خصمه غانتس الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة الأركان، فقد قدم نفسه في حملته الانتخابية كبديل مشرّف لنتنياهو. وتحدث مرارا عن رغبة نتنياهو في تشكيل ائتلاف مع أحزاب يمينية متشددة يمكن أن تساعده في طلب الحصانة من المحاكمة في البرلمان. ويقول غانتس إنه وائتلافه الوسطي أزرق أبيض الذي يضم ثلاثة رؤساء أركان عسكريين سابقين، يريد تشكيل حكومة وحدة تدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين. وقال غانتس الإثنين: "نتنياهو يواصل نشر الاكاذيب الوقحة في محاولة يائسة لإنقاذ حكومته"، مضيفا: "إنه يكذب ويوبخ ويراوغ ويبث الفرقة". أفيغدور ليبرمان وتظهر استطلاعات الرأي اكتساب ليبرمان شعبية كبيرة بسبب حملته ضد الاحزاب اليهودية المتشددة التي تعتبر جزءاً مهماً من ائتلاف نتنياهو المخطط له. ويتهم ليبرمان هذه الأحزاب بالسعي إلى فرض الشريعة اليهودية على السكان العلمانيين في إسرائيل ويريد انتزاع تشريع ينهي إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية الإلزامية. وحال ليبرمان دون تمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل-نيسان، بعدما رفض التخلي عن مطلبه المتعلق بالخدمة العسكرية لليهود المتشددين. وليس من الواضح إذا ما كان ليبرمان سيصادق على نتنياهو رئيسا للوزراء مرة أخرى، وهو ما قد يكون كافيا للرئيس الإسرائيلي ليطلب من غانتس محاولة تشكيل حكومة. للمزيد: نتنياهو يصف اتهامات الفساد "بحملة اضطهاد" سياسية الدوافع نتنياهو يطلب في كلمة متلفزة مواجهة شهود الدولة في قضايا فساد ضده
Euronews (Ar)
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كيف يرى الفلسطينيون الانتخابات الإسرائيلية؟
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كانت هذه تفاصيل خبر أحدهم صوت لحسن نصر الله في الانتخابات الإسرائيلية (صورة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.