مصادر عسكرية لبنانية لـ RT تكشف عن تطورات في قضية اختفاء ابن عم زوجة الأسد

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كشفت مصادر عسكرية لبنانية عن العثور على سيارة مرهف الأخرس، ابن عم زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، في منطقة خالية على الطريق الدولي طريق "عاليه- شتورا".
وأشارت المصادر في تصريحات لـ RT إلى أن أوراق السيارة كانت بداخلها، مرجحة أن تكون أسباب الخطف إن تم تأكيده "تجارية وليست سياسية".
وقالت إن الأخرس اختفى منذ 3 أيام وليس يومين كما أشيع سابقا، مؤكدة التنسيق بين المخابرات اللبنانية والسورية بخصوص المسألة.
وذكرت أنه قد يكون اقتيد إلى منطقة البقاع الشمالي أو الأوسط.
وقد أفادت مصادر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بأن مخابرات الجيش اللبناني، تحقق في صحة معلومات حول اختفاء الأخرس خلال تواجده في لبنان.
شاهد أيضا: المستشارة الألمانية ترفض إعلان نتنياهو ضمّ الأغوار والعاهل الأردني يحذّر
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
شاهد: "الجندي الطائر" يستعد لعبور قناة المانش
أنهى بطل التزلج السابق فرانكي زاباتا مخترع اللوح الطائر النفّاث، تدريباته الأخيرة لعبور قناة المانش بين إنجلترا وفرنسا. ومن المخطط أن يعبر فرانكي القناة غداً الخميس حيث يوافق الذكرى المئوية لأول رحلة جوية عبر القناة الإنجليزية على متن طائرة. ويتوقع زاباتا أن ينطلق من مكان قريب من كاليه على الساحل الفرنسي الشمالي إلى خليج مارغريت بالقرب من دوفر، في رحلة ستستغرق ما يقارب من 20 دقيقة وبسرعة تصل إلى 140 كم/ساعة قائلاً إن فرصة نجاح هذه الرحلة تصل إلى 30 %. ويأتي هذا التصريح بعد موافقة سلطات الطيران المدني الفرنسي على الرحلة، فيما حذرمسوؤلو البحرية الفرنسية من العبور في هذه القناة باعتبارها إحدى أكثر القنوات ازدحاماً. وطالبوا زاباتا بضرورة إبلاغ فريق الإنقاذ وخفر السواحل بخطة رحلته منعاً لوقوع أي حوادث. يذكر أن لقب "الجندي الطائر" أطلقته وسائل الاعلام الفرنسية على اختراع فرانكي زباتا بعد مشاركته لأول مرة في العرض العسكري الذي قدمه الجيش الفرنسي بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 من تموز/ يوليو. حيث أثار اختراع فرانكي إعجاب الحاضرين في موكب يوم الباسيل الذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من الزعماء الأوربيين. إقرأ أيضاً: شاهد: "الجندي الطائر" يشارك في العرض العسكري بالعيد الوطني الفرنسي صورُ أشعّة تكشف عن تغيّراتٍ في أدمغة موظفي السفارة الأمريكية بكوبا روحاني: إذا انتهك الأمريكيون مجالنا الجوي بطائرة مسيرة مرة أخرى فسيلقون نفس الرد
Euronews (Ar)
-
صورُ أشعّة تكشف عن تغيّراتٍ في أدمغة موظفي السفارة الأمريكية بكوبا
أكدتْ صورٌ شعاعية لعشرات الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في سفارة بلادهم في كوبا أن "أدمغتهم تعرضت لشيء ما تسبّب في حدوث تبدّلات فيها"، بحسب أستاذة التصوير الشعاعي في جامعة بنسلفانيا راجيني فيرما المشاركة ضمن فريق في وضع دراسة بهذا الخصوص. الدراسة التي نشرتها الجمعية الطبية الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، لم تفصل تماماً في أسباب العوارض التي بدأت تظهر على الدبلوماسيين الأمريكيين في هافانا قبل نحو ثلاثة أعوام والتي دفعت بالرئيس دونالد ترامب إلى سحب العديد من موظفي سفارة بلاده في كوبا. وكان دبلوماسيون أمريكيون في هافانا اشتكوا من مشكلات صحية بين نهاية العام 2016 ومنتصف العام 2018، ارتبطت بفقدان التوازن والغثيان والإصابة بالدوار مع وجود خلل في التناسق الحركي واضطراب في حركة العينين، وتراجع في حاسة السمع، إضافة إلى شعورهم بالقلق وإصابتهم بسرعة الغضب ما يمكن توصيفه بأنه تراجع في الإدراك. وقالت الدكتورة راجيني فيرما: "كان لدى معظم هؤلاء المرضى نوع معين من الأعراض وهناك تشوهات سريرية لديهم تبدت حالةً غريبة في التصوير الشعاعي". وكانت الولايات المتحدة سحبت عدداً كبيراً من طاقمها الدبلوماسي في كوبا في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2017، وأكدت الدكتورة فيرما أن البعض منهم استعاد عافيته لكن آخرين لا زالوا يخضعون لإعادة تأهيل. وتعليقاً على النتائج التي نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، قالت الدكتورة فيرما: إنه ليس واضحاً ما إذا كانت أنماط الدماغ تترجم مباشرة إلى مشاكل صحية ذات معنى، مشيرة إلى أن الفحص بالرنين المغناطيسي الأولي لـ 21 عاملاً في سفارة هافانا لم يكشف عن أي اضطّراب أو خلل في عمل أدمغتهم. ومن جهته، رحب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "بمشاركة الهيئة الطبية في السعي لحل هذه المشكلة المعقدة"، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة لم تعلن رسمياً عن طبيعة تلك الظاهرة ولم تؤكد ولم تنف إن كانت ناجمة عن صدمات صوتية أو هجمات إشعاعية، وفق ما كانت ذكرت وسائل إعلام أمريكية، هذا في وقت ما برحت فيه هافانا تنفي أي علاقة لها بتلك الظاهرة. وأعربت الحكومة الكوبية عن عدم رضاها على الدراسة التي نشرتها الجمعية الطبية الأمريكية، وقالت في بيان أصدرته بهذا الشأن: إن الدراسة لم تكن متسقة مع الدراسات السابقة ولم تساعد إلا في زيادة تشويش الصورة. وأضاف بيان الحكومة الكوبية أن تلك الدراسة لم تساعد في الاقتراب من تشخيص الأعراض التي أبلغ عنها الدبلوماسيون الأمريكيون ولم تقدم دلائل ملموسة عن مسببات تلك الأعراض. للمزيد في "يورونيوز": هل يستمر لغز الأصوات التي طاردت دبلوماسيين أمريكيين في كوبا؟ كندا تخفض عدد موظفي سفارتها بكوبا بعد ظهور أعراض مرضية غامضة الثورة الكوبية في ذكراها الستين.. ماذا بقي منها وأية تحديات تواجه هافانا؟
Euronews (Ar)
-
إسبانيا: سانشيز يفشل في محاولته الأولى لنيل دعم البرلمان لتشكيل الحكومة
فشل الزعيم الاشتراكي الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، في محاولته الأولى لنيل دعم البرلمان من أجل تشكيل الحكومة، ما سيدفع به إلى السعي لإبرام صفقة مع حزب يونيداس بوديموس اليساري المتطرف قبل أن يخوض محاولته الثانية يوم الخميس القادم. وكان حزب العمال الاشتراكيين الذي ينتمى إليه سانشيز حصل على 29 بالمائة من مقاعد البرلمان الإسباني في الانتخابات العامّة التي شهدتها البلاد أواخر شهر نيسان/أبريل الماضي، حيث احتّل أعضاء الحزب 123 مقعداً من أصل 350 مقعداً، ما يعني عدم حصوله على الأغلبية المطلقة، الأمر الذي أملى عليه السعي إلى بناء تحالفات مع أحزاب وقوى أخرى لتشكيل الحكومة. وصوّت لصالح سانشيز اليوم 170 نائباً مقابل 124 نائباً، فيما امتنع 52 نائباً عن التصويت، علماً بأن الزعيم الاشتراكي كان بحاجة إلى 176 صوتاً على الأقل من أجل حصوله على مصادقة البرلمان كرئيس للوزراء. وسيشهد البرلمان يوم الخميس القادم تصويتاً بـ"نعم" أو "لا"، وسيكون سانشيز حينها بحاجة إلى أغلبية بسيطة، أي أن حصوله على عدد أصوات مؤيدة أكثر من عدد الأصوات المعارضة سيكون كافيا لإعادة انتخابه رئيساً للحكومة. يذكر أن محادثات تجري منذ أسابيع بين حزب العمال الاشتراكيين وبين حزب يونيداس بوديموس الذي يطالب بالحصول على أربع حقائب وزارية، علماً أن الحزبين المذكورين يشغلان 167 مقعداً من مقاعد البرلمان. وكان سانشيز توّلى رئاسة وزراء بلاده في الأول من شهر حزيران/يونيو من العام 2018 بعد أن أطيح بماريانو راخوي الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط من المنصب في تصويت على حجب الثقة في البرلمان الإسباني، وفي منتصف شهر شباط/فبراير الماضي دعا رئيس سانشيز إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة جرت في 28 إبريل/ نيسان، وذلك بعد سحب أعضاء البرلمان الكتالونيين القوميين دعمهم للحكومة الاشتراكية. للمزيد في "يورونيوز": اسبانيا: الاشتراكيون يتقدمون نتائج التشريعيات دون تحقيق الأغبية المطلقة الانتخابات العامة الإسبانية 2019: من هي الأحزاب المرشحة وما هي أهم الوعود الانتخابية؟ البرلمان الإسباني يرفض الميزانية وسانشيز بصدد الدعوة لانتخابات مبكّرة
Euronews (Ar)
Advertisements
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
المستشارة الألمانية تعلق على إعلان نتنياهو ضمّ الأغوار
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر عسكرية لبنانية لـ RT تكشف عن تطورات في قضية اختفاء ابن عم زوجة الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.