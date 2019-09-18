شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة سيدة فلسطينية قرب حاجز قلنديا شمالى القدس برصاص الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيبت امرأة فلسطينية 50 عاما، اليوم الأربعاء، برصاص جيش الاحتلال عند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة.

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المرأة حاولت تنفيذ عملية طعن ضد حراس الحاجز، وأنهم أطلقوا النار عليها، ما تسبب في إصابتها بجروح خطيرة.

وأفاد شهود عيان، بأن السيدة الفلسطينية ضلت المسلك المخصص للمشاة على الحاجز، فأطلق جنود الاحتلال النار باتجاهها ما أدى إلى إصابتها بجروح ، وقالوا إنه بالتزامن مع إطلاق النار، اعتدت قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في المكان وأطلقت عليهم غاز الفلفل ومنعت العمال من دخول الحاجز بعد أن أغلقته من الاتجاهين.