شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تدين الهجوم على معملى نفط فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت ماليزيا بشدة، هجمات طائرات بدون طيار على معملى شركة أرامكو النفطية شرقي السعودية السبت الماضي.
ونقلت وكالة أنباء (برناما) الماليزية عن وزارة الخارجية قولها - في بيان لها - "إن ماليزيا واثقة في أنه يتحتم على جميع الأطراف المعنية تجنب أي أعمال تضر بالسلام والاستقرار في المنطقة".
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