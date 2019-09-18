شركة وايزمان تكشف عن سرعة محرك طرازها الجديد.. صور

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

وايزمان

كشفت شركة وايزمان الألمانية المصنعة للسيارات عن معلومات جديدة تتعلق بطرازها الجديد الذي سيعمل بمحرك من شركة بي إم دبليو،لأخبار السيارات.



طراز شركة وايزمان الألمانية

أخبار السيارات

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الطراز الجديد الذي لم تكشف شركة "وايزمان" عن اسمه حتى الآن، يأتي ذلك بعد غياب دام لعامين توقفت خلالهما الشركة الألمانية عن طرح أي سيارات جديدة، ما سيزيد من تميز هذا الطراز الجديد الذي أعلنته الشركة بصورة تشويقية أخفت ملامحه.

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وسبق للشركة الألمانية "وايزمان" الإعلان عن أن طرازها الجديد سيحمل محركا من طراز بي إم دبليو M5، التابع لفئة V8، وأن قوته ستصل إلى 600 حصان بسعة 4.4 لتر.

وأعلنت الشركة الألمانية، الثلاثاء، قبل طرح طرازها للعرض، عن أن هذا المحرك الفريد الذي سيعمل به طرازها المنتظر سيكون قادرا على التسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية فقط.

كما جاء ضمن المعلومات الجديدة التي كشفت عنها شركة "وايزمان" عن قدرات طرازها الجديد أن سرعته القصوى ستصل إلى 199 ميلا في الساعة.