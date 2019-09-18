السعودية تعلن عن قرار تاريخي بعد هجوم "أرامكو"

وقالت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" نقلا عن المسؤول: إن "السعودية قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية". وأعلنت وزارة الدفاع السعودية أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للمتحدث الرسمي ليكشف الأدلة عن تورط إيران في الهجمات على المنشآت النفطية لأرامكو. ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية من خلال تأمين عمليات الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف. وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص"، في المنطقة الشرقية للسعودية.

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