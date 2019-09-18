صحيفة الخليج الالكترونية أقال البيت الأبيض جون ميتنيك المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز. ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الوزارة لم تذكر اسمها : نشكر جون على هذه الخدمة ، ونتمنى له التوفيق”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض يقيل المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.