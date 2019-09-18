شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة للجنسين في مطارات الرياض

مهندس معماري : أن يكون سعودي الجنسية / نساء وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها/ الهندسة.
وصف التدريب : تصميم المباني الجديدة أو الملحقات أو التعديلات على المباني القائمة، وتقديم المشورة بشأن ترميم الممتلكات القديمة والمحافظة عليها، والمساعدة في اختيار الموقع ومباشرة أعمال الإنشاءات.
المهام التدريبية :
إعداد العروض التقديمية : إعداد نماذج بالحجم الطبيعي والرسومات والنماذج الرقمية. وضع التصاميم : وضع التصاميم لمشاريع الإنشاءات وإدارة فريق التصميم في اختيار المواد وتطوير المواصفات. المساعدة في مجال المشتريات : المساعدة في اختيار المقاولين واختيار المواد. ضمان الالتزام : وضع السياسات والإجراءات لضمان الالتزام بالقواعد واللوائح ذات الصلة، ومباشرة تنفيذها. دعم المشروعات : تقديم الدعم لمشروعات الإنشاء، ومباشرة تنفيذ التصميم من قِبل المقاول.
أخصائي تسويق : سعودي الجنسية / للرجال والنساء -درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
وصف التدريب : وضع استراتيجيات التسويق وتنفيذها، وتحليل بيانات أبحاث السوق، وتقديم المشورة الاستراتيجية، وتصميم حملات تسويق خاصة وإدارتها.
المهام التدريبية :
وضع استراتيجيات التسويق : تطوير استراتيجيات وخطط التسويق للعملاء الداخليين أو الخارجيين، وتقديم الدعم في المناقشات المتعلقة بتطوير الأعمال، وتطوير الموقع التنافسي الاستراتيجي للمنشأة.
تصميم الحملات : تصميم الحملات التسويقية، وصياغة الرسائل الرئيسية وتحديد القنوات الإعلامية، والعمل مع متخصصي الدعاية والإعلان لتصميم المواد واختبارها بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للتسويق والإعلان.
إدارة الحملات : الإشراف على تنفيذ حملات التسويق، ورصد نتائج التسويق، واقتراح إجراءات تصحيحية عند الحاجة. تحليل البيانات : تحليل بيانات أبحاث السوق لتحديد سلوكيات المستهلكين وتفضيلاتهم، وتحديد نُهج تسويقية مختلفة وأفضل الممارسات في هذا المجال.
وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي :
https://www.taqat.sa/web/guest/display-job-post-match
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