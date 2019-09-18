واشنطن تندد بهجمات أفغانستان وتجدد رفضها التفاوض مع طالبان

الخليج - د ب أ

نددت الولايات المتحدة باستمرار الهجمات التي تشنها حركة طالبان في أفغانستان.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، نقلت عنه وكالة بلومبرغ للأنباء صباح اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يتفاوض بشأن اتفاق سلام، بينما تواصل الحركة هجماتها على الشعب الأفغاني.

وجاء في البيان: “تفجير اليوم (الثلاثاء) في تجمع انتخابي بإقليم باروان أسفر عن مقتل نحو 30 مدنياً أفغانياً بمن فيهم نساء وأطفال، بينما أسفر هجوم انتحاري في كابول قرب وزارة الدفاع والسفارة الأمريكية عن مقتل أكثر من 20 أفغانياً”.

وأضاف: “الولايات المتحدة تدين بشدة هجمات طالبان الجبانة”.