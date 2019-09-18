ماكرون يتصل هاتفيا بولي عهد السعودية لبحث الهجمات على أرامكو

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد ماكرون ضرورة أن لا يظهر العالم ضعفا تجاه هذه الهجمات. كما أبدى استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن في المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمي ككل.

وتبنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص"، بالمنطقة الشرقية للسعودية.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي بمدينة جدة أمس، أنه "نتج عن ذلك العدوان انقطاع حوالى 5.7 مليون برميل من إنتاج الزيت الخام، منها 4.5 مليون برميل من معامل بقيق، حيث تتم معالجة الإنتاج في عدة حقول".

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم الأربعاء، ستكشف من خلاله أدلة تؤكد تورط إيران في الاعتداء التخريبي الذي استهدف منشأتي شركة أرامكوا في السعودية. وفقا للتلفزيون السعودي الرسمي.