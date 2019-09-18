الجيش الليبي يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة في طرابلس

موسكو – سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك نسخة منه، إن "القوة الضاربة الجوية لقواتنا المسلحة تدمر عدد 3 طائرات مسيّرة تركية وتستهدف معسكر للميليشيات بمنطقة تاجوراء".

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هذا وقت قال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، المنذر الخرطوش خلال تصريح صحفي في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن محاور القتال في العاصمة طرابلس شهدت الجمعة الماضية اشتباكات مسلحة بين الجيش الوطني الليبي وقوات حكومة الوفاق في محاولة للتقدم نحو نقاط تمركز الجيش الليبي.

يذكر أن ‏الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية‏ اللواء أحمد المسماري، كان قد أعلن تصدي الجيش الوطني الليبي لمحاولة شن هجوم جوي وبري على قاعدة الجفرة من قبل ميليشيات إرهابية ومرتزقة.