شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تفوز بجائزة منتدى المستثمر العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت موريتانيا على جائزة منتدى المستثمر العربى للأداء المتميز للشركات والأفراد. وتسلم الجائزة - وفقا للتلفزيون الموريتانى - رئيس أرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، ضمن فعاليات النسخة الرابعة للمنتدى والتى يحتضنها مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" فى العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة أكثر من 1500 رجل أعمال. Advertisements

وتمنح جائزة المستثمر العربى تكريماً لرجال الأعمال على مسيرتهم التنموية على الصعيدين العربى والعالمي، ويرأس مجلس أمناء الجائزة فى المنتدى الدكتور فاروق الباز.

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