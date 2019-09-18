شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الخليج البحرينية تتسلم سابع طائرة من طراز بوينج 9-787 دريملاينر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استلمت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين سابع طائرة من طراز بوينج 9-787 دريملاينر فى مطار واشنطن دلاس الدولى بالعاصمة الأمريكية، ضمن استعدادات الشركة للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها، وذلك فى فعالية أقامتها الشركة بحضورالسيد زايد بن راشد الزياني، وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج، ووزير التجارة الأمريكى ويلبر لويس روس إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين فى طيران الخليج وشركة بوينغ لصناعة الطائرات، حيث تم عرض الطائرة السابعة لطيران الخليج من طراز بوينج 9-787 دريملاينر، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وقد تم طلاء الطائرة الجديدة بنسخة مُجددة من تصميم الصقر الذهبى للناقلة الوطنية الذى كان يميز طائرة اللوكهيد ترايستار التابعة لطيران الخليج فى السبعينات، وقام الحضور بتفقد الطائرة ومشاهدة تصميمها من الخارج والقيام بجولة داخلية فى الطائرة وتفقد كلا الدرجتين فى الطائرة الخاصة التى تمثل نسخة خاصة ومميزة احتفالاً بالذكرى السبعين لتأسيس الناقلة التى بدأت عملياتها فى 1950.

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وكانت طيران الخليج استلمت سبع طائرات من طراز بوينج 787 دريملاينر بما فى ذلك الطائرة الأخيرة الخاصة بالذكرى السبعين من أصل عشر طائرات من نفس الطراز تم طلبها من بوينغ، وتحتفل طيران الخليج بالذكرى السبعين لتأسيسها فى عام 2020 مع سلسلة من الفعاليات والعروض الترويجية للتواصل مع جميع شرائح الجمهور والعملاء.

وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة طيران الخليج إنه لشرف عظيم لى أن أكشف عن هذه الطائرة الخاصة بتصميمها القديم الجديد، إذ أن إعادة هذا التصميم هو تكريم لناقلتنا الوطنية، والتى نفخر بأنها من أوائل شركات الطيران فى الشرق الأوسط، والتى استطاعت أن تربط مملكة البحرين بالعالم.

الجدير بالذكر أنه فى عام 2018 أطلقت طيران الخليج علامتها التجارية الجديدة خلال سباق الجائزة الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1، وقامت بعرض أول طائرة لها من طراز بوينج 9-787 دريملاينر والاعلان عن سلسلة من الوجهات الجديدة، وفى عام 2019 تم تدشين استراتيجية البوتيك الجديدة للناقلة التى تم إطلاقها فى مطلع السنة، وتفخر الناقلة بذلك التصميم الفريد للطائرة الجديدة الذى يجمع بين التصميم القديم مع إضافة شريط من اللون الذهبى على الطائرة لتمييزها.