بومبيو يُعبر عن شكر الولايات المتحدة لولى عهد البحرين لدعمه حرية الملاحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو مع ولى العهد البحرينى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين.
وقالت المتحدثة بأسم الخارجية الأمريكية مورجان اورتيجاز فى بيان صحفى صدر مساء الثلاثاء، ان الوزير بومبيو أعرب عن شكر الولايات المتحدة الى ولى العهد البحرينى لدعمه حرية الملاحة بالانضمام إلى بناء الأمن البحرى الدولى والموافقة على استضافة اجتماع فريق عمل وارسو المقبل.
وبحسب البيان، ناقش الوزير بومبيو وولى العهد أهمية مواجهة تأثير النظام الإيرانى فى المنطقة و أفضل السبل للمضى قدماً فى التحالف الاستراتيجى للشرق الأوسط ،كما ناقشا أهم القضايا الثنائية والإقليمية الأخرى.
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