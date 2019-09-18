الحوثي يعلق على تصريحات رؤساء تركيا وروسيا وإيران بشأن اليمن

موسكو – سبوتنيك. وكتب محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، على حسابه في "تويتر": "تصريحات الرئيس التركي أتت عميقة النظرة بفهم للواقع الحقيقي ومثل الموقف الإيجابي الصحيح، بعيدا عن تنظيرات خبراء العدوان لأهداف غير واقعية ولا تحمل غير الهدم والدمار والقتل المتعمد بحرب خاسرة".

واعتبر الحوثي في تغريدة أخرى، "تصريح الرئيس الإيراني بالإضافة إلى تصريحات الرئيسين التركي والروسي يمثل إجماعاً على عبثية الحرب"، مؤكداً أن "موقفهم المعلن في المؤتمر الصحفي له دلالاته السياسية وليس هراء بل مواقف محسوبة ومميزة بلا مال".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، علق خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، في أنقرة، على الهجمات التي طالت المنشآت النفطية في السعودية، بالقول: "يجب أن تبدأ اليمن في إعادة البناء (الدولة) بأسرع ما يمكن، فهي غير قادرة على الوقوف على أقدامها.. لنتذكر من كان أول من قصف اليمن؟ وسوف نرى من أين بدأت الكارثة".

وأثار تصريح أردوغان استياء الحكومة اليمنية، وهو ما عبر عنه وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني الذي اعتبره "اعتساف للحقائق، ومحاولة تبرير للعمل الارهابي الجبان (استهداف أرامكو)، واستثمار غير مقبول للأحداث في اليمن لتصفية حسابات اقليمية وحرف الانظار عن الطرف الحقيقي الذي يقف خلف الهجوم".