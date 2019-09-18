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ولى العهد السعودى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسى ماكرون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفيًا اليوم من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء .

وعبر الرئيس الفرنسى عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التى استهدفت منشآت حيوية فى المملكة، مؤكدًا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار المملكة فى مواجهة هذه الأعمال التخريبية.

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وشدد الرئيس الفرنسى على ضرورة أن لايظهر العالم ضعفًا تجاه هذه الاعتداءات، معبرًا عن تقديره لقيادة المملكة على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

كما أبدى الرئيس الفرنسى استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين فى التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات.

وأكد ولى العهد من جهته أن هذه الهجمات التخريبية استهدفت زعزعة الأمن فى المنطقة بأسرها والإضرار بالاقتصاد العالمى ككل.

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