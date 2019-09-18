ولى العهد السعودى: الهجوم على أرامكو تصعيد خطير حيال العالم بأسره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن الهجوم التخريبى على أرامكو يعد تصعيدا خطيرا ليس نحو المملكة فحسب بل حيال العالم بأسره.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الوزراء البريطانى عبّر، خلال الاتصال، عن إدانته للهجوم التخريبى الذى استهدف معملين لأرامكو السعودية فى بقيق وخريص وتضامن بريطانيا الكامل مع المملكة.
وأشاد جونسون بحكمة القيادة السعودية فى التعامل مع هذه الاعتداءات، وطالب بموقف دولى حازم تجاه مثل هذه الأعمال الإجرامية والتى لا يجب أن تمر بلا عقاب.
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