شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السعودية تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لعرض أدلة تورط إيران فى هجمات أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا مساء الأربعاء سيتم خلاله عرض أدلة تورط النظام الإيرانى بالهجوم الإرهابى على منشآت أرامكو. وذكرت وزارة الدفاع السعودية - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة فى الهجوم الإرهابى على أرامكو. Advertisements وكان وزير الطاقة السعودى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد قال فى مؤتمر صحفى الثلاثاء، إن "إمدادات السعودية من النفط عادت إلى مستوياتها قبل الهجوم على مرافق أرامكو".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السعودية تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لعرض أدلة تورط إيران فى هجمات أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.