بالفيديو.. إعجاب الملايين بشهامة فيل صغير تجاه "طفل يغرق"

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

ويظهر في المقطع المصرة الفيل، وهو يلمح فتى يبدو وكأنه يغرق، لينطلق كالسهم داخل الماء، باتجاه الشاب الذي كان يبدو أنه يغرق وجرفه تيار النهر.

​ويبدو في المقطع أن الفتى لم يكن يغرق، وسبح حتى اقترب من ضفة الشاطئ، لكن الفيل كان قد انطلق في طريقه وبالفعل وصل إلى الفتى، ورفعه عن الماء بخرطومه.

ورغم أن الفتى كان خائفا في البداية، ظنا منه أن الفيل سيهاجمه، لكن عندما أدرك نية الحيوان الضخم استمتع بحمله له وقال له: "شكرا".

ونشر مصور مقطع الفيديو، في تعليقه عليها: "قلبي كاد ينفطر، هذا الفيل الصغير ظن أن الفتى يغرق وهرع لإنقاذه، نحن لا نستحق تلك الكائنات الرقيقة الحنونة".

​وبحسب وكالة "سبونتيك"، حصد مقطع الفيديو الخاص بالفيل الصغير على أكثر من 6.5 مليون مشاهدة في 3 أيام فقط.

وتداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، مشيرين إلى أن الفيلة لديها تعاطف وتفهم أكبر بكثير من البشر.

وكتب أحد المستخدمين "هذا أمر محزن، عندما تظهر الحيوانات في كثير من الأحيان المزيد من الحب والرحمة للبشرية، أكثر مما نحن نفكر به مع بعضنا البعض، ومعهم أيضا".

My heart 😭



This baby elephant thought he was drowning and rushed to save him ❤️



We really don't deserve them. pic.twitter.com/4D5CfFLBfs