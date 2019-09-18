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شركة ون بلس تكشف هاتفيها الجديدين في نهاية الشهر الجاري
الأربعاء 18 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
تكشف شركة "ون بلس" هاتفيها الذكيين "OnePlus 7T" و"OnePlus 7T Pro" في 26 سبتمبر الجاري في الهند، وأمريكا الشمالية.
وبعد هذا الحدث، قالت الشركة إنها تعتزم عقد حدث ثالث في العاصمة البريطانية لندن في 10 أكتوبر المقبل.
ولم تكشف بطاقة الدعوة التي أرسلتها ون بلس، الكثير من التفاصيل عن الحدث المقرر، باستثناء الإشارة إلى أن شاشة الهاتف ستدعم العمل بتردد 70 هرتز، وذلك على غرار هاتف ون بلس 7 برو. ويُتوقع أن يدعم هاتفا ون بلس 7 تي، وون بلس 7 تي برو هذا التردد.
وتقول التسريبات إن هاتف ون بلس 7 تي سيحتوي معالج كوالكوم سنابدراجون 855 بلس، وبطارية بسعة 4085 ميلي أمبير/ ساعة لنسخة برو، وبسعة 3800 ميلي أمبير/ ساعة للنسخة القياسية، وما عدا ذلك، لم تتوفر معلومات عن سعر الهاتفين، أو موعد طرحهما في الأسواق.
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