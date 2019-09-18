شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يواجه العراق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفتتح منتخب الإمارات الوطني للناشئين اليوم الأربعاء، مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً، حين يواجه نظيره المنتخب العراقي باستاد دولين عمر زاكوف في عاصمة قرغيزستان بيشكيك الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت الإمارات، لحساب المجموعة السادسة التي تضم كذلك منتخبي قرغيزستان (المضيف) ولبنان.

وأكد مدرب منتخبنا للناشئين ماجد سالم جاهزية الأبيض لضربة البداية، مشيراً إلى أن الصفوف مكتملة والروح المعنوية عالية في خوض المباراة الافتتاحية التي تعتبر الأهم في مشوار التصفيات.

وقال ماجد سالم خلال المؤتمر الصحفي: «استعداداتنا للتصفيات كانت مثالية من خلال إقامة عدد من المعسكرات الداخلية والخارجية وخوض مباريات ودية مع منتخبات وفرق مختلفة بهدف رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم بالإضافة إلى معالجة النقاط السلبية وتعزيز الجوانب الإيجابية».

من جانبه، قال عماد محمود مدرب منتخب العراق: «منتخب الإمارات من المنتخبات القوية في منطقة الخليج العربي، ويمتلك عناصر واعدة قادرة على المنافسة بقوة في التصفيات، مشيراً إلى أن المنافسة على بطاقة التأهل ستكون محصورة بين منتخبي الإمارات والعراق».

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