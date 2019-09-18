الدفاع السعودية تقول إنها ستكشف تورط إيران بهجمات أرامكو في مؤتمر صحفي اليوم

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي، بيانا عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع قال فيه، "سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي أرامكو خلال المؤتمر".

وأضاف، "سيتم عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على معملي أرامكو".

ومن جانبه أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، أن الهجوم التخريبي على أرامكو يعد تصعيدا خطيرا ليس نحو المملكة فحسب بل حيال العالم بأسره.

وتبنت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص"، بالمنطقة الشرقية للسعودية.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في مؤتمر صحفي بمدينة جدة أمس، إنه "نتج عن ذلك العدوان انقطاع حوالى 5.7 مليون برميل من إنتاج الزيت الخام، منها 4.5 مليون برميل من معامل بقيق، حيث تتم معالجة الإنتاج في عدة حقول".