وكالة: البنتاغون سيكشف عن المتسبب في هجمات أرامكو خلال 48 ساعة

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، قال المسؤول، إن البنتاغون سيكشف عن المسؤول عن الهجمات خلال 48 ساعة.

فيما قال مسؤول آخر، إن توقيت وطبيعة العرض لم يتقرر بعد.

ولم يتمكن المسؤول من تأكيد أو نفي تقرير لشبكة "سي بى إس نيوز"، يفيد بأن الولايات المتحدة حددت مواقع في جنوب إيران تعتقد أن أكثر من 20 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز قد أطلقت منها.

وأفادت بلومبيرغ، بأن خبراء أمريكيين يقومون بإجراء فحص مكثف للأدلة على أرض الواقع في المملكة العربية السعودية ومراجعة معلومات استخبارية مثل مسارات الرادار من المنطقة.

في حين تعمل وكالة الاستخبارات التابعة للبنتاغون، على رفع الحظر عن وثائق سرية تثبت ذلك، وفقا للوكالة.

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، إن الوزير مايك بومبيو سيصل إلى الممكلة العربية السعودية، اليوم الأربعاء 18 سبتمبر / أيلول، للاجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وبحسب موقع "يو إس توداي"، من المقرر أن يناقش بومبيو مع ولي العهد السعودي، الهجمات على المنشآت النفطية وتنسيق الجهود لمواجهة العدوان الإيراني في المنطقة.

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وتأتي هذه المباحثات بعد الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية في منطقة بقيق تعدّ من الأكبر في العالم.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي في وقت سابق، إيران بمهاجمة معملي تكرير النفط بالسعودية، مستبعدا انطلاق الهجمات من اليمن.

واقترح الرئيس دونالد ترامب في نهاية الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة مستعدة للرد بقوة على إيران، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد إلقاء اللوم مباشرة على الجمهورية الإسلامية في الحادث السعودي.

كما استخدم نائب الرئيس مايك بينس، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، لهجة شديدة بنفس الغموضة ولكنها كانت بنفس الغموض الذي تحدث به ترامب.

وقال بينس "كما قال الرئيس، لا نريد حربا مع أحد، ولكن الولايات المتحدة مستعدّة".

وأكد "نحن جاهزون وأصبعنا على الزناد، ومستعدون للدفاع عن مصالحنا وعن حلفائنا في المنطقة، يجب أن لا يكون لدى أحد شك في ذلك".

وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، إن إدارة ترامب خلصت إلى أن الهجوم الذي وقع في نهاية الأسبوع الماضي تضمن صواريخ كروز من إيران، وأن الأدلة ستقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وفقا لوكالة "فرانس برس".