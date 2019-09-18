وأدان جونسون الهجوم على منشأتي أرامكو، وأكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية، وحرص بريطانيا على أمن المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وعلق ولي العهد السعودي، قائلا: " الهجوم التخريبي تصعيد خطير ليس تجاه السعودية فحسب وإنما العالم بأسره"، وفقا لصحفة "عكاظ" السعودية.
وقال المتحدث باسم جونسون، إن الزعيمين اتفقا أيضا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، وعبرا عن التزامهما بنهج مشترك تجاه إيران، التي يتهمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمسؤولية عن هذا الهجوم، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وكانت وزارة الدفاع السعودية، قالت اليوم الأربعاء، إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للمتحدث الرسمي ليكشف الأدلة عن تورط إيران في الهجمات على المنشآت النفطية لأرامكو.
ونقل التلفزيون الرسمي السعودي، بيانا قال فيه، "سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني في الهجوم على معملي أرامكو خلال المؤتمر".
وأضاف، "سيتم عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على معملي أرامكو".
وتبنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان الدفاع السعودية تورط إيران في هجمات أرامكو... محمد بن سلمان يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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