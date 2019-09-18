شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات والعواجيز.. كيف علق كاريكاتير الصباح التونسية على ضعف مشاركة الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "الصباح نيوز" كاريكاتيرًا ساخرًا يعبر عن عزوف الشباب التونسى عن المشاركة فى الاقتراع بانتخابات الرئاسة التونسية، على عكس الإقبال الكبير من كبار السن، منذ الساعات الأولى للانتخابات التى انطلقت أول أمس الأحد.

ورسم الكاريكاتير الفنان التونسى "المزهودى" شاب يسأل عجوزًا عن الساعة وهو يحاول متثائبًا الاستيقاظ من النوم، فأجابه بأنه قام مبكرًا وتوجه إلى مركز الاقتراع وأدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما زال يحاول الاستفاقة.

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كاريكاتير تونس

ووفقًا لمتخصصون على وسائل الإعلام التونسية، أشاروا إلى أن أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى، يعود إلى ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، البالغ عددهم 26 مرشحًا، وغياب الوضوح لدى الناخبين بسبب تشتت الناخبين وكثرة البرامج، هذا إضافة إلى تنظيم الانتخابات فى ظرف استثنائى بصفة مبكرة إثر وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، وعدم إتاحة وقت كافٍ للدعاية الانتخابية. وكانت الانتخابات التونسية، قد انطلقت الأحد، قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس السبسى، وترشح على الفوز بها 26، انسحب منهم 2 قبل ساعات من الانتخابات.