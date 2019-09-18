اخبار الخليج

الانتخابات والعواجيز.. كيف علق كاريكاتير الصباح التونسية على ضعف مشاركة الشباب؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات والعواجيز.. كيف علق كاريكاتير الصباح التونسية على ضعف مشاركة الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "الصباح نيوز" كاريكاتيرًا ساخرًا يعبر عن عزوف الشباب التونسى عن المشاركة فى الاقتراع بانتخابات الرئاسة التونسية، على عكس الإقبال الكبير من كبار السن، منذ الساعات الأولى للانتخابات التى انطلقت أول أمس الأحد.

 

ورسم الكاريكاتير الفنان التونسى "المزهودى" شاب يسأل عجوزًا عن الساعة وهو يحاول متثائبًا الاستيقاظ من النوم، فأجابه بأنه قام مبكرًا وتوجه إلى مركز الاقتراع وأدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما زال يحاول الاستفاقة.

 

 

Advertisements

كاريكاتير تونس

 

ووفقًا لمتخصصون على وسائل الإعلام التونسية، أشاروا إلى أن أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الرئاسى،  يعود إلى ارتفاع عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية، البالغ عددهم 26 مرشحًا، وغياب الوضوح لدى الناخبين بسبب تشتت الناخبين وكثرة البرامج، هذا إضافة إلى تنظيم الانتخابات فى ظرف استثنائى بصفة مبكرة إثر وفاة الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، وعدم إتاحة وقت كافٍ للدعاية الانتخابية.

وكانت الانتخابات التونسية، قد انطلقت الأحد، قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس السبسى، وترشح على الفوز بها 26، انسحب منهم 2 قبل ساعات من الانتخابات.

 

وأوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فى تونس، أن العدد الإجمالى لمن يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية بتونس 7 ملايين و74 ألفًا و566 ناخبًا.

وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع فى الداخل و303 مكاتب بالخارج.

وذكرت النتائج الأولية للانتخابات التونسية، أن جولة ثانية ستتم بين المرشحين قيس سعيد أستاذ القانون الدستورى، ونبيل القروى، رجل الأعمال ورئيس قناة "نسمة" التليفزيونية، والمحبوس على ذمة اتهامه بالتهرب الضرييبى وغسيل الأموال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات والعواجيز.. كيف علق كاريكاتير الصباح التونسية على ضعف مشاركة الشباب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا