- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات والعواجيز.. كيف علق كاريكاتير الصباح التونسية على ضعف مشاركة الشباب؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صحيفة "الصباح نيوز" كاريكاتيرًا ساخرًا يعبر عن عزوف الشباب التونسى عن المشاركة فى الاقتراع بانتخابات الرئاسة التونسية، على عكس الإقبال الكبير من كبار السن، منذ الساعات الأولى للانتخابات التى انطلقت أول أمس الأحد.
ورسم الكاريكاتير الفنان التونسى "المزهودى" شاب يسأل عجوزًا عن الساعة وهو يحاول متثائبًا الاستيقاظ من النوم، فأجابه بأنه قام مبكرًا وتوجه إلى مركز الاقتراع وأدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما زال يحاول الاستفاقة.
كاريكاتير تونس
وكانت الانتخابات التونسية، قد انطلقت الأحد، قبل أوانها بسبب وفاة الرئيس السبسى، وترشح على الفوز بها 26، انسحب منهم 2 قبل ساعات من الانتخابات.
وذكرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز اقتراع فى الداخل و303 مكاتب بالخارج.
وذكرت النتائج الأولية للانتخابات التونسية، أن جولة ثانية ستتم بين المرشحين قيس سعيد أستاذ القانون الدستورى، ونبيل القروى، رجل الأعمال ورئيس قناة "نسمة" التليفزيونية، والمحبوس على ذمة اتهامه بالتهرب الضرييبى وغسيل الأموال.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات والعواجيز.. كيف علق كاريكاتير الصباح التونسية على ضعف مشاركة الشباب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.