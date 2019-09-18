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وزير خارجية إريتريا يعرب عن شكره لمصر لدعم بلاده فى المحافل الدولية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب وزير الخارجية الإريترى عثمان صالح، عن الشكر لمصر على الدعم الذى قدمته لبلاده داخل المحافل الدولية المختلفة.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها عثمان صالح خلال حفل التوديع الذي أقامته الحكومة الإريترية للسفير ياسر هاشم، سفير مصر فى أسمره.

وعبر وزير الخارجية الإريترى عن ارتياحه تجاه المستوى الذى وصلت إليه العلاقات بين البلدين.

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من جانبه، أكد السفير هاشم فى كلمته على خصوصية العلاقات بين البلدين.

وعبر السفير عن شكره للرئيس الإريترى أسياس أفورقى والحكومة والشعب الإريتريين على الدعم والتعاون اللذين لاقاهما خلال فترة عمله في أسمره.

حضر الحفل عدد كبير من وزراء الحكومة الإريترية إلى جانب المستشار السياسي للرئيس الإريتري، والسفراء المعتمدين لدى إريتريا.

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