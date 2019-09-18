«إينوك» تفتتح محطتي بترول بالنهدة واليرموك في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان



افتتحت شركة بترول الإمارات الوطنية، «إينوك»، محطتي بترول جديدتين في إمارة الشارقة، مؤخراً، من أصل خمس محطات ستُفتتح قبل نهاية العام الحالي، على أن يصل عدد المحطات في الإمارة إلى 25 محطة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وافتتحت المجموعة المحطتين في منطقة النهدة، ومنطقة اليرموك، في الإمارة، لتوسيع حضورها في الشارقة، ومختلف أرجاء الإمارات، لتلبية احتياجات المستهلكين، وتمكينهم من الوصول بسهولة ويسر إلى خدمات التزوّد بالوقود، وغيرها من مستلزمات المركبات، والأغذية، والمشروبات.

وكشفت مجموعة «إينوك» مؤخراً عن خطط لتوسيع شبكة قطاع التجزئة ومحطات الخدمة التابعة لها في الإمارات بحلول عام 2020، في إطار جهودها لمواكبة متطلبات الدولة استعداداً لاستقبال إكسبو 2020 دبي عبر افتتاح 62 محطة جديدة باستثمارات 1.2 مليار درهم، حيث ستعمل على توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها من 129 محطة حالياً، إلى 191 في أنحاء الدولة قبيل انطلاق فعاليات إكسبو دبي باعتبارها شريك الطاقة المتكاملة للحدث.

وتصل تكلفة التوسعات الجديدة في الإمارات حتى عام 2020 إلى 1.2 مليار درهم، بما يعادل تكلفة للمحطة الواحدة تصل إلى 20 مليون درهم، من بينها تكلفة توسعات العام الجاري (15 محطة جديدة) تراوح بين 300 - 350 مليون درهم، مؤكدة أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتي في أعمال التوسعة والتطوير.

وكانت «إينوك» افتتحت خمس محطات خدمة تعمل بالطاقة الشمسية، موسعة شبكتها من المحطات، حيث يمكن لألواح الطاقة الشمسية المركبة على سقف كل محطة، توليد 120 كيلوواط في الساعة خلال أي يوم نموذجي، أي أكثر بنحو 30% من إجمالي الطاقة اللازمة لتشغيل المحطة، فيما يتم تحويل الطاقة الفائضة من الألواح الشمسية إلى شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي الرئيسية من خلال عداد الطاقة الشمسية الذي يتتبع كمية الطاقة المُعاد ضخها إلى شبكة الكهرباء.