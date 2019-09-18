ممكنات تطوير الإعلام

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عبداللطيف الزبيدي

ما هي المساحة التي يستطيع تطوير الإعلام العربي أن يتحرك فيها؟ السؤال ليس هيناً؛ لأننا نتحدث عن ميدان لا يقوم ولا يستقيم بحال إذا لم تكن حريات الفكر والرأي والتعبير أهم دعائمه، بمعنى أن هذه الأمانة مسؤولية يجب اقترانها بالتطوير حتى لا تكون الصفة أو «المنصب» لقباً تتداوله المدن العربية.

هذا يقتضي في المدة المتبقية قبل سريان مفعول اللقب، نظرات شاملة وفاحصة لمكونات إعلام العرب. لا شك في أن الزمن المحدد لدبي، هو سنة محدودة، إذا وضعنا في الحسبان أنه لا يوجد شيء عربي مشترك لا تشوبه شائبة. بعيداً عن جلد الذات: كل الروابط بين العرب قامت على غير دراسة وتخطيط جيد وتحسب للعواقب؛ لذلك ظللنا نعد العثرات تلو العثرات.

علينا طرح حقائق الواقع، إذا أردنا عدم الاقتداء بالنعام. أشكال النظام العربي القديم لم تعد صالحة لهذا العصر والأوان، وما كان من نظام عربي في العصر الحديث لم يصنعه العرب؛ لذلك لم يستقم الظل لاعوجاج العود. كل المجالات هكذا، ومن بينها الإعلام.

في نهاية المطاف، بناء على أن اليأس من إمكانية الإصلاح هو في حد ذاته فساد، لا بد من فعل شيء من المحاولة الصادقة القائمة على استثمار البذور الصالحة في مزرعة عربية حالها «الله الله على باب الله».

نحن اليوم في عصر صارت فيه وسائط التواصل الاجتماعي منافساً شديداً للإعلام الرسمي والمحترف، شرس من العنترة، الذبابة الزرقاء الخضراء. فرصة ما أطيبها: يا قوم، «تويتر» من أمامكم، و«فيسبوك» من ورائكم، وأسراب دبابير «واتس آب» و«إنستجرام» تسد عليكم الآفاق، وما لكم غير إقناع النظام العربي بأن العلوم والتقانات ستحرِّر الحريات شاء من شاء وأبى من أبى.

أليس من الأفضل إذاً أن يقول الإعلام العربي: «بيدي لا بيد عمرو السوشيال». إذا لم تغيِّروا فإن المستقبل سيغيِّر.

لزوم ما يلزم: النتيجة اللغوية: على عاصمة الإعلام أن تقنع الإعلام العربي بأن التحولات التقانية لن تعصم أحداً من التطوير.

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