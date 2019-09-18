أبو الغيط: «الجامعة» ملتزمة بدعم الحكومة السودانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم، القاهرة ”الخليج 365”، وكالات

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية التزام الجامعة الثابت بدعم السودان ومواصلة دورها الفاعل لمساندة السودان وهياكل الحكم الانتقالية طوال المرحلة الانتقالية، ومرافقة الدولة السودانية والقوى السياسية والمدنية في المسار الوطني لإتمام بقية الخطوات والاستحقاقات والبرامج المنصوص عليها في الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية،وصولاً إلى مرحلة إجراء الانتخابات العامة التي ستتوج عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

واعرب في بيان أصدره أمس الثلاثاء، عقب زيارته للخرطوم في أعقاب تشكيل هياكل الحكم الانتقالية والتقى خلالها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك وأسماء عبدالله وزيرة الخارجية ،عن ثقته الكاملة في أن السودان لن تدخر جهداً في مواصلة دورها العروبي التاريخي الفاعل والمقدر في إطار الجامعة كركن أصيل من أركان منظومة العمل العربي المشترك والأمن القومي العربي، وجسر هام لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين العالم العربي والقارة الأفريقية.

وأثنى على التقدم الكبير الذي تحقق في سبيل تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية وخاصة التوقيع على «إعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة والتمهيد للتفاوض» مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة الأخرى.

وأضاف أن الجامعة ستركز جهودها في الفترة المقبلة على مساعدة هياكل الحكم الانتقالية على تنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، وخاصة فيما يتصل بتحقيق السلام في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ومعالجة التحديات الاقتصادية وحشد الدعم العربي والدولي لدفع النمو وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للبلاد، وتقديم أي دعم فني ومشورة تُطلب منها للتحضير لوضع الدستور الدائم وعقد المؤتمر الدستوري.

وكشفت مصادر أن باريس ستحتضن لقاء بين حمدوك وعبدالواحد نور رئيس حركة تحرير السودان.

وقال مصدر مقرب من نور، طلب عدم ذكر اسمه، إن الخارجية الفرنسية أبلغت نور رسمياً برغبة حمدوك في الالتقاء به عند زيارته لباريس.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان، الذي أنهى الاثنين، زيارة إلى السودان قال إن فرنسا عرضت دعم الحكومة الانتقالية بمنحة قدرها 60 مليون يورو، 15 مليوناً منها سوف يتم تقديمها فوراً.

استحداث منصب نائبين للبرهان

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دعت عضو مجلس السيادة، رجاء نيكولا، إلى إجراء تعديل على الوثيقة الدستورية، بما يمكن الحكومة من تعيين رئيس للقضاء ونائب عام، وشددت على أهمية الخروج من المأزق الدستوري.

ورشحت أنباء أن المجلس السيادي اتفق على استحداث منصب نائبين لرئيس المجلس. وقالت صحيفة "التيار" أمس إن المكون العسكري بالمجلس رشح عضو المجلس، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، لشغل منصب النائب الأول، بينما تجري المشاورات داخل المكون المدني لاختيار نائب ثان.

محاكمة 37 من رموز نظام البشير

وتبدأ الأسبوع المقبل جلسات محاكمة المتهمين الذين فتحت منظومة «زيروفساد» بلاغات في مواجهتهم، فيما ارتفع العدد إلى «37» شخصاً تم الحجز على ممتلكاتهم من ضمنهم حرم الرئيس السابق وداد بابكر ووالي الخرطوم السابق عبدالرحمن الخضر.