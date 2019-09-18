متظاهرون في غزة يطالبون بتجديد تفويض «أونروا»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظّم العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، تظاهرة حاشدة، أمس الثلاثاء، أمام مقر المنظمة الدولية بمدينة غزة. وشارك في التظاهرة مئات العاملين، إضافة لطلاب مدارس مطالبين باستمرار خدمات الوكالة. وناشد أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث، «أحرار العالم والذين وقفوا بالسابق مع القضية الفلسطينية العمل على تجديد التفويض بعمل أونروا ليتمتع تلاميذ غزة بالتعليم، وأن يحصل الفقراء والمرضى على رعاية ومعونات تساعدهم على حياة كريمة».

واعتبر المسحال خلال التظاهرة، أن تهديدات قاسية وصعبة تتعرض لها الوكالة في ظل نقص التمويل نتيجة إيقاف المساهمات والتبرعات بالكامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد المسحال أن تمويل الوكالة هو تعهد أممي وواجب أخلاقي لغاية الوصول إلى حل نهائي ودائم للقضية الفلسطينية وفق القرارات الأممية.(معا)

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