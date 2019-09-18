المحكمة البريطانية العليا تفصل في أزمة تعليق البرلمان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث المحكمة البريطانية العليا، على مدى ثلاثة أيام، في الأسس الموضوعية للإجراء المثير للجدل الذي يقضي بتعليق البرلمان، والذي أراده رئيس الوزراء بوريس جونسون، وانتقده معارضوه معتبرين أنه جاء بعد «تضليل الملكة»، وأنه «مناورة» تهدف إلى فرض «الخروج الفوضوي» على البلاد من الاتحاد الأوروبي في أزمة «بريكست».

وبدأت المحكمة النظر في القضية بدءاً من أمس، لكن موعد الحكم غير معروف. وإذا اعتبرت المحكمة أن التعليق غير قانوني، يتعيّن دعوة البرلمان للانعقاد على الفور، بحسب خبراء قانونيين. وصرّح جونسون، لشبكة «بي بي سي»، أن «أفضل شيء ممكن أن نقوم به هو الانتظار والنظر إلى ما سيقوله القضاة». وأكد أنه يكن «أكبر قدر من الاحترام للسلطة القضائية».وقال وزير العدل روبرت باكلاند: «علينا أن نرى ما هي المصطلحات المحددة المستخدمة في القرار وماذا تعني»، مؤكداً، «سنحترم قرار المحاكم».

وانتقدت الطبقة السياسية، وكذلك المجتمع المدني بشدة قرار تعليق البرلمان المقرر حتى منتصف الشهر المقبل، ما جعله موضع إجراءات قضائية أفضت إلى أحكام متعارضة.

وقبل أيام، أصدرت أعلى محكمة مدنية في أسكتلندا حكماً اعتبرت فيه أن التعليق «غير قانوني» لأنه يهدف بحسب المحكمة، إلى «عرقلة عمل البرلمان»، بينما رفضت المحكمة العليا في لندن إصدار قرار بشأن شكوى قدّمتها الناشطة المعارضة لبريكست جينا ميلر، معتبرةً أن التعليق - قرار «سياسي» - لا يعود للمحاكم الفصل فيه.

وتنظر المحكمة العليا في لندن اعتباراً من الساعة 09,30 ت غ وعلى مدى ثلاثة أيام، في الحكمين اللذين تمّ استئنافهما. وتظاهر حوالي 20 شخصاً أمس، قبل بدء الجلسة أمام المحكمة، مطالبين بإعادة فتح البرلمان. وتُخصص جلسة الاستماع الأولى لمداخلة محامي المشتكين، وهم في القضية الأولى جينا ميلر، أما في الثانية فهم 78 برلمانياً موالياً لأوروبا، أبرزهم النائبة عن الحزب الوطني الأسكتلندي جوانا تشيري.

وسيردّ فريق الدفاع عن الحكومة اليوم، وتستمع المحكمة إلى رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور الذي يدعم جينا ميلر في اليوم الثالث من الجلسات. وستتحدث جهات فاعلة أخرى أيضاً.

من جهته، ندّد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، في مقابلة تليفزيونية، بقرار تعليق البرلمان، معتبراً أنه «ممارسة غير منصفة»، لكن لا يمكن القول إنها «غير قانونية».

وأضاف: «في نهاية المطاف، علينا أن نعمل مع البرلمان، ولا يمكننا إنكار أعداده ولا الأغلبيات فيه».

وقبل 44 يوماً من الانفصال، لا يزال سيناريو «بريكست» من دون اتفاق مطروحاً بشكل علني من جانب جونسون رغم توقعات مثيرة للقلق أعلنتها حكومته من نقص في المواد الغذائية والأدوية، ومخاطر حصول اضطرابات عامة.

ويعارض أغلبية النواب «الخروج الفوضوي» من الاتحاد الأوروبي، ويريدون إلغاء تعليق البرلمان، لاكتساب مزيد من الوقت لعرقلة الخروج من دون اتفاق. وسبق أن أقر المشرعون قانوناً يُرغم جونسون على طلب إرجاء موعد بريكست لثلاثة أشهر من بروكسل.(أ ف ب)