الريال وهازارد يبدآن حلم اللقب من باريس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض ريال مدريد، اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على باريس سان جيرمان في المجموعة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في حين سيكون قطب العاصمة الإسبانية الثاني أتلتيكو، أمام مهمة مواجهة يوفنتوس الإيطالي القوي.

في المباراة الأولى، ستكون مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي هي أفضل لحظة ممكنة ليكشف فيها اللاعب إيدن هازارد، عن مدى أهميته لفريقه الجديد ريال مدريد.

البداية غير الموفقة للبلجيكي هازارد مع الريال، عندما لعب في وسط الشوط الثاني من مباراته أمام ليفانتي يوم السبت الماضي، قد تدفع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق إلى التردد في الدفع به في مباراة اليوم التي تمثل اختباراً صعباً للغاية للفريق خارج ملعبه في بداية رحلة البحث عن لقب أوروبي جديد. وكان هازارد هو الصفقة الأبرز والأغلى للريال في فترة الانتقالات هذا الصيف، ويأمل الريال بالطبع في أن يساعده هازارد في استعادة اللقب الأوروبي الذي أحرزه الريال 13 مرة سابقة كان أحدثها في 2018.

ولكن مشاركة هازارد في وسط الشوط الثاني من مباراة ليفانتي لم تكن مقنعة في بداية ظهوره مع الفريق في المباريات.

وكان أحد الصحفيين البارزين في عالم كرة القدم بإسبانيا أشار- نقلاً عن مصادر داخل النادي الملكي- إلى أن هازارد يعاني زيادة في الوزن في فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم.

كما تعرض اللاعب، المنتقل للريال من تشيلسي الإنجليزي، لإصابة عضلية أرجأت ظهوره الأول مع الريال إلى مباراة ليفانتي مطلع الأسبوع الحالي.

ولعب هازارد في آخر نصف ساعة من مباراة ليفانتي عندما كان الريال متقدما 3-1 ولكن هازارد لم يقدم للفريق ما يستحق ذكره كما قلص ليفانتي الفارق في وجوده لينتهي اللقاء بفوز الريال 3 -2.

وقال خورخي فالدانو، اللاعب والمدرب السابق للريال في تعليقه على مباراة الفريق يوم السبت الماضي: «يا له من جسم مضغوط (لهازارد) وقميصه خارج سرواله»، وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي إشارة إلى زيادة وزن اللاعب.

ويرغب فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد بالتأكيد في مشاهدة هازارد يلعب دوراً في مباراة الفريق اليوم أمام مضيفه سان جيرمان، الذي استعاد المهاجم البرازيلي الدولي نيمار إلى صفوفه بعد التعافي من الإصابة، لكنه وزميله المهاجم الفرنسي الشاب وكذلك المهاجم الأوروجوياني الخطير إدينسون كافاني، سيغيبون عن مباراة اليوم.

ويغيب نيمار للإيقاف فيما يعاني مبابي وكافاني من الإصابة، لكن سان جيرمان، يضم بين صفوفه نجوماً بارزين آخرين مثل دي ماريا وفيراتي، وقد يظهر مع الفريق الباريسي اليوم الأرجنتيني إيكاردي المنتقل من إنتر ميلان ليلعب مكان كافاني.

من جهته، سيفتقد الريال،سيرخيو راموس قائد الفريق للإيقاف، كما سيفتقد لجهود لاعبه البرازيلي مارسيلو في مباراة الغد للإصابة.



صدام الأقوياء

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وفي المباراة الثانية، يأمل نادي يوفنتوس في أن يكون تعيين ماوريتسيو ساري على رأس جهازه الفني، القرار الصائب في مسعاه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعد ما يقارب ربع قرن من الزمن، وذلك عندما يفتتح حملة هذا الموسم بلقاء أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية.

وصل ساري هذا الصيف إلى نادي السيدة العجوز كجزء من عملية إصلاح كبيرة لبطل إيطاليا الذي يتطلع لتغيير في أسلوب كرة القدم التي يقدمها، يسمح له بمعانقة اللقب الأوروبي بعد انقطاع دام 23 عاماً.

وكان يوفنتوس، قد بدأ الجزء الأول من تلك العملية باستقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، وأكمل عملية البناء هذا الصيف. وصل البرتغالي من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، وانضم المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت من أياكس أمستردام هذا الصيف؛ ليستعين يوفنتوس بخدمات لاعبَين من الفريقين اللذين أقصياه من المسابقة القارية في الموسمين الأخيرين.

وبالنسبة لأتلتيكو مدريد، فإنه قدم بداية موسم مثالية بعد ثلاثة انتصارات متوالية في الدوري الإسباني، قبل أن يخسر السبت الماضي أمام ريال سوسييداد.

وتدرب لاعب الوسط الغاني، توماس بارتي، الذي غاب عن مواجهة الأتلتي الأخيرة بسبب آلام عضلية، مع بقية زملائه بشكل طبيعي وسيكون جاهزاً لمواجهة السيدة العجوز، وهناك شكوك حول غياب الفارو موراتا.



مباريات منتظرة



وفي المباريات الأخرى، يلعب كلوب بروج البلجيكي مع غلطة سراي في المجموعة الأولى، ويسافر مانشستر سيتي إلى أوكرانيا للعب مع شاختار في المجموعة الثالثة، بينما يستقبل بايرن ميونيخ فريق النجم الأحمر، ويحل توتنهام ضيفاً على أولمبياكوس اليوناني في المجموعة ذاتها.

ويلعب أيضاً دينامو زغرب مع أتالانتا، وباير ليفركوزن (ألمانيا) مع لوكوموتيف موسكو (روسيا).