"بكل صبر وحكمة"... قرقاش يعلق على تعامل السعودية في أزمة "هجوم أرامكو"

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" مساء الثلاثاء هذا شأن الدول المسؤولة، ومؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية".

​وتابع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية "من الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركا".

وقال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن فريقا أمميا سيحقق في الهجوم الأخير الذي استهدف معامل شركة "أرامكو" السعودية.

وأكد الوزير على أن الإمدادات البترولية عادت إلى ما كانت عليه، وأنه "تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي".

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وقال الوزير "لقد شرفني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بأن أزف للمواطين والمواطنات ولمحبي هذه الدولة، بشرى عودة الإمدادات البترولية القصوى لما كانت علية قبل الساعة 03:43 من صباح السبت (وقت الاعتداء على المنشأتين")

وأكد الوزير أن "أرامكو ستفي بكامل التزاماتها لعملائها لهذا الشهر"، مشددا على أن "الاعتداء الإرهابي يمثل هجوما على كافة الدول النامية والمتقدمة".

وأضاف الأمير أن "على المجتمع الدولي محاسبة كل من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية".

وشدد الوزير السعودي على أن المملكة تسعى لأن تكون مصدرا آمنا لإمدادات النفط العالمية، بحسب موقع "قناة العربية" السعودي.