خطة طرح ارامكو للاكتتاب العام مستمرة و"لن تتوقف"

اسماء السيد - جدة: أكّد رئيس مجلس إدارة شركة ارامكو السعودية ياسر بن عثمان الرميَّان الثلاثاء أن خطة طرح 5 بالمئة من أسهم الشركة العملاقة للاكتتاب العام "مستمرة" ولن تتوقف على الرغم من الهجمات الاخيرة.
وأوضح متحدّثا خلال مؤتمر صحافي في جدة إلى جانب وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان "الاكتتاب العام مستمر كما هو، ولن نوقف أي شيء".
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