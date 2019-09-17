شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودى: لا اجتماع عاجل لأوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل تلفزيون العربية اليوم الثلاثاء عن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قوله إنه لن يكون هناك اجتماع عاجل لمنظمة أوبك، وذلك بعد هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين للمملكة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة السعودى: لا اجتماع عاجل لأوبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.