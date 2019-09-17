شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أمير الكويت يستقبل مرزوق الغانم بمقر إقامته فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأمير الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، ظهر أمس، رئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، وذلك فى مقر إقامته بالولايات المتحدة الأميركية.

ووفقا لما نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة الحقيقة الكويتية، شهد اللقاء الاطمئنان على صحة أمير الكويت ونقل رئيس مجلس الأمة تمنيات النواب والشعب الكويتى له بدوام الصحة والعافية.