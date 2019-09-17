بارزاني يزيح الستار عن تمثال لغاندي في أربيل

أربيل/ علي محمد/ الخليج 365
أزاح رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، الستار عن تمثال للسياسي البارز والزعيم الروحي للهند المهاتما غاندي، في مدينة أربيل عاصمة الإقليم.
وأقامت الحكومة المحلية في أربيل، تمثال غاندي في متنزه وسط المدينة، بمناسبة مرور 150 عاما على ميلاده.
وجرت مراسم إزاحة الستار عنه، بحضور وزير الدولة للشؤون الخارجية الهندي، فيرمافالي مورالي دهاران، وعدد من مسؤولي حكومة الإقليم، ومحافظ أربيل، فرست صوفي.
وألقى مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، سفين دزيي، كلمة، أكد فيها على "تعزيز العلاقات الثنائية بين الإقليم والهند".
وقال دزيي، إن إقليم كردستان يمثل نموذجًا جميلًا للتعايش بين المكونات والأديان والمذاهب.
وكان غاندي هو الزعيم السلمي لحركة استقلال الهند ضد الحكم البريطاني، وقاد حركة لمقاومة الاستعمار من خلال العصيان المدني الشامل دون اللجوء إلى العنف، وأدت حركته إلى استقلال الهند وألهمت الكثير من حركات الحقوق المدنية في جميع أنحاء العالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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