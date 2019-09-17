اشتية يطالب بآلية دولية لمحاسبة إسرائيل على خرقها الاتفاقيات

أيسر العيس/الخليج 365

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الثلاثاء، بإيجاد آلية لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الدولية، و"محاسبة إسرائيل على تهربها من تنفيذ التزاماتها، وخرقها لكل الاتفاقيات الموقعة".

جاء ذلك خلال لقائه ببيت لحم، سفراء وقناصل وممثلي الدول والمؤسسات الدولية المانحة لفلسطين، وفق بيان من مكتب اشتية.

كما جدد اشتية الدعوة "للمساعدة في تدقيق كافة الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية، لوقف السرقات منها".

واتهم إسرائيل "بشن حرب مالية على السلطة الفلسطينية، لالتزامها بدفع رواتب أسر الشهداء والأسرى".

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وتابع " التهديد الإسرائيلي بضم الأغوار خطير جدا، وعلى المجتمع الدولي الرد عليه بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، لحماية حل الدولتين، الآخذ بالتآكل، نتيجة إجراءات الاحتلال".

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية، منذ قرار إسرائيل في فبراير/شباط الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأرجعت إسرائيل قرار الاقتطاع، إلى ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه السلطة برفض استلام الأموال منقوصة.

ويبق أن تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم مناطق في الأغوار وشمال البحر الميت، لإسرائيل، إن نجح بتشكيل الحكومة المقبلة، حال فوزه بالانتخابات، التي بدأت صباح الثلاثاء.

وتبلغ مساحة الأغوار وشمال البحر الميت، نحو 1.6 مليون دونم (الدونم 1000 مترمربع)، وتعادل نحو 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية.

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