السعودية تعلن عودة إمداداتها النفطية لمستوياتها قبل الهجوم

طارق خالد/الخليج 365



أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، الثلاثاء، عودة إمدادات النفط لما كانت عليه قبل الهجوم، على معملين تابعين لشركة أرامكو السعودية.



وأضاف بن سلمان في مؤتمر صحفي من مدينة جدة (غرب)، أن شركة أرامكو ستفي بكامل إمداداتها خلال هذا الشهر، عبر السحب من المخزونات.



يأتي ذلك، بعد 3 أيام من إعلان الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.



وذكر وزير الطاقة أن إنتاج السعودية سيصل إلى 11 مليون برميل يوميا مع نهاية الشهر الجاري، يصعد إلى 12 مليون برميل يوميا بنهاية نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.



ووفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي، بلغ متوسط إنتاج السعودية النفطي في أغسطس/ آب الفائت، نحو 9.8 ملايين برميل يوميا.



وأعاد بن سلمان، التأكيد على أن الهجمات دفعت إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 50 بالمئة من إنتاج شركة أرامكو، إضافة إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز المصاحب.



وزاد: صادراتنا النفطية للشهر الجاري لن تتغير، وبالتالي ستكون المداخيل المالية للمملكة ستبقى مستقرة، مقارنة مع الشهور الماضية.



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في سياق متصل، أكد ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو، خلال المؤتمر، أن طرح أرامكو في البورصة لن يتأخر بسبب العمل التخريبي.



وقال: اكتتاب الشركة لن يؤجل، وسيتم في موعده خلال 12 شهرا المقبلة بحسب وضع السوق.



وتستهدف "أرامكو"، عملاق النفط السعودي، طرح 5 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي، في عملية يتوقع أن تكون أكبر طرح للأسهم في العالم، حيث تقدر الحكومة السعودية قيمة الشركة بتريليوني دولار.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، الأسبوع الماضي، إن الشركة ستطرح للاكتتاب قريبا جدا في البورصة المحلية.



وحول تأثر شركات البتروكيماويات بوجود نقص في بعض إمدادات اللقيم الخاص بعملياتها الإنتاجية، قال الوزير السعودي اليوم، إن إمدادات تلك الشركات بدأت بالتعافي.



وتعتمد شركات البتروكيماويات العاملة في المملكة، على إمدادات "أرامكو" لتلبية متطلباتها من المواد الخام.



وقالت شركات سعودية للبورصة المحلية خلال اليومين الماضيين، إنها تواجه نقصا في إمدادات اللقيم الخاص بعملياتها الإنتاجية، منذ السبت بنسبة 50 بالمئة بالمتوسط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.