إصابة 9 فلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

أيسر العيس / الخليج 365

أصيب 9 فلسطينيين، الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، في منطقتين بالضفة الغربية المحتلة.

وذكر شهود عيان للأناضول أن 3 فلسطينيين أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي بينهم طفل بجروح خطيرة، خلال مواجهات في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وأفاد الشهود بأنه تم نقل المصابين بمركبة خاصة إلى المستشفى العربي الاستشاري (خاص) قرب رام الله.

وأوضحوا أن إصابة طفل (لم يعرف اسمه أو عمره) خطيرة جدا، بسبب استهدافه بالرصاص المتفجر في منطقة الرأس.

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وأشاروا إلى أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام مستوطنين المنطقة الغربية للقرية، بحراسة قوات من الجيش.

وفي وقت لاحق، أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق، بالغاز المسيل للدموع، مساء الثلاثاء، إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية) في بيان، أن طواقمها تعاملت ميدانيا مع 5 إصابات بالاختناق، في مدينة طوباس، ونقلت إصابة واحدة منها إلى المستشفى التركي (حكومي) لاستكمال العلاج.

وأوضح شهود عيان للأناضول أن قوات إسرائيلية اقتحمت منطقة "الدينموميتر" في طوباس، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه شبان رشقوها بالحجارة.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الإسرائيلي بشأن الواقعتين.

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