أرامكو تسمح لموظفيها بدخول مجمع "بقيق" شرقي السعودية

الرياض/ الخليج 365

أورد تلفزيون العربية، الثلاثاء، أن شركة أرامكو السعودية سمحت لموظفيها بدخول مجمع بقيق لأول مرة منذ الهجوم، الذي وقع السبت الماضي.

وذكرت العربية اليوم، أن الأضرار في مجمع بقيق، طالت الخزانات وبعض الأنابيب وأنها غير كبيرة.

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والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعد المجمعان، القلب النابض لصناعة النفط في المملكة؛ إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

وتابع التلفزيون المملوك للسعودية: أرامكو قامت باستدعاء الشركات المختصة بالصيانة والبنية التحتية، وهي عبارة عن الخزانات والأنابيب، وطلبت منها البقاء على أهبة الاستعداد في حال طلب منها معاينة المصافي في وقت لاحق.

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